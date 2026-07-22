Почти 700 саратовских многодетных семей использовали региональный маткапитал в этом году

Размер выплаты составляет 138,5 тысячи рублей.

Программа, которую по инициативе губернатора Романа Бусаргина продлили до 2030 года, остаётся востребованной у жителей региона.

Средства можно потратить на шесть целей: жильё, образование детей, товары для детей-инвалидов, газификацию, подключение к водоснабжению, а также установку окон и остекление балконов. Самые популярные направления — улучшение жилищных условий (303 семьи) и замена окон, дверей, балконов (206 семей). Образование оплатили 180 родителей.

Напомним, получить региональный маткапитал можно даже тогда, когда использован федеральный материнский капитал, — при условии рождения последующих детей.

Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или соцзащиту. Консультации — по телефону 8-800-775-21-09 (доб. 3).

Региональный маткапитал — часть комплекса мер поддержки семей в рамках нацпроекта «Семья» президента Владимира Путина.

Ольга Сергеева