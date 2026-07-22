Балаковские врачи спасли ребенка после смертельного укуса гадюки

Мальчик из Ивантеевского района попал в реанимацию больше чем на сутки.

Змея укусила его в правую кисть, когда он, вероятно, тянулся в траву. Ребёнка экстренно доставили в Балаковскую горбольницу в тяжёлом состоянии.

Врач-травматолог Николай Соболев пояснил: пик змеиной активности уже прошёл, но в лесах всё ещё можно встретить гадюку. Её яд не действует мгновенно, но вызывает сильнейший отёк и интоксикацию. Решающим фактором стало то, что родители не стали ждать и оперативно привезли сына в стационар.

Сутки мальчик провёл в реанимации под постоянным наблюдением, затем восстанавливался в детской хирургии. Сейчас он выписан здоровым.

Врачи напоминают: отправляясь в лес, надевайте плотную обувь, проверяйте траву палкой, а при укусе — обездвижьте конечность, пейте воду и сразу звоните по номеру 103.

Ольга Сергеева