Почти 9 млн рублей вернули жителям Саратова и Балакова за перебои с ГВС

Саратовцам и балаковцам вернули 8,6 млн рублей в качестве перерасчета.

Жители Саратова и Балакова получили «возврат» за горячее водоснабжение на общую сумму 8 677 551 рубль. Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция региона.

Корректировка уже отражена в платёжках за май и июнь 2026 года. Причина — ресурсоснабжающая организация превысила допустимый срок отключения ГВС, за что и поплатилась рублём. Закон на стороне потребителей: если вода долго не течёт — платить меньше.

Для тех, кто ещё не увидел изменений в квитанциях или столкнулся с новыми задержками, работают горячие линии: ЕДДС — 659-659, ГЖИ — 8 (8452) 27-54-39. Вопросы принимают и фиксируют.

Ольга Сергеева