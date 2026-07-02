Только 9% саратовцев не платят своим управляющим компаниям и ресурсникам за ЖКУ

Саратовстат опубликовал данные о работе организаций сферы ЖКХ в 1 квартале 2026 года.

Уровень собираемости платежей населения составил 91,3%. Таким образом, неплательщики — в меньшинстве (менее 9%).

За январь-март жителям начислено 5,3 млрд руб. за услуги и капремонт. Фактически оплачено 4,8 млрд руб. Доходы УК — 4,1 млрд руб., расходы — почти 4 млрд руб. Дебиторская задолженность перед исполнителями услуг достигла 3,3 млрд руб.

Ресурсоснабжающие организации получили доход 42,7 млрд руб. при расходах 39,2 млрд руб. Дебиторская задолженность составила 27,8 млрд руб., кредиторская — 22,2 млрд руб.

Объемы поставленных ресурсов:

теплоэнергия: 4,2 млн Гкал;

электроэнергия: 2,5 млрд кВт·ч;

сетевой газ: 1,95 млрд куб. м.

Граждане с прямыми договорами оплатили 91,5% счетов (13,8 из 15,1 млрд руб.).

Ольга Сергеева