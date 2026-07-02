Владимир Путин добавил саратовскому генералу еще одну звезду на погоны

Начальнику Саратовского военного института Росгвардии присвоено звание генерал-лейтенанта.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении очередного воинского звания начальнику Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ. Соответствующий документ № 448 датирован 26 июня.

Герою России Александру Белоглазову присвоено звание «генерал-лейтенант». Церемония вручения новых погон и удостоверения состоялась в институте в рамках торжественной церемонии выпуска молодых офицеров. Новые знаки различия передал лично главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал-полковник Анатолий Маликов.

Напомним, Белоглазов родился в 1978 году в селе Большой Карай Романовского района Саратовской области. Он возглавляет институт с июля 2024 года.

Ранее, в марте 2025 года, ему было присвоено звание генерал-майора, а в мае 2022 года — звание Героя Российской Федерации за мужество, проявленное при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. За плечами офицера участие в более чем 500 боевых и специальных заданиях.

Ольга Сергеева