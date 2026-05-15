Почти каждый второй саратовец ругается на работе

Трое из четырёх саратовцев ругаются матом в повседневной жизни.

К таким выводам пришли аналитики SuperJob, опросившие работающих горожан. На совещаниях нецензурные выражения звучат регулярно: каждый седьмой слышит их постоянно, ещё треть — время от времени. В неформальном общении коллег четверть опрошенных ловит «острые» фразы регулярно, половина — периодически.

Руководители сдержаннее подчинённых: постоянную ругань начальства отмечают 14% сотрудников. Сами саратовцы признаются, что ругаются на работе реже: лишь 8% делают это часто, 42% — изредка. Мужчины используют мат чаще, но и пресекают его активнее. Женщины чаще не вмешиваются.

Чаще всего мат звучит от коллег 35–45 лет. Молодёжь до 35 лет, напротив, наиболее сдержанна: 62% утверждают, что никогда не ругаются на работе.

В быту постоянно используют ненормативную лексику 11% горожан, ещё 62% — время от времени. И только 27% саратовцев не сквернословят никогда.

Ольга Сергеева