Барабанщик из Вольска Никита Титов торжественно выступил на параде Победы в Москве

Уроженец Вольска Никита Титов выступил на Параде Победы в составе роты барабанщиков.

9 мая житель Вольска Никита Титов принял участие в параде на Красной площади. Молодой человек прошёл по брусчатке в составе роты барабанщиков, сообщили в региональном министерстве культуры.

Титов с отличием окончил филиал Саратовского областного колледжа искусств в Вольске по специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты», сейчас он курсант Военного университета имени князя Александра Невского. Именно курсанты этого вуза по традиции открывают парад, и рота барабанщиков вышла на площадь первой.

В этом году на московском параде отличились сразу несколько саратовцев: Герои России Мирлан Джумагалиев и Никита Палазник возглавили парадные расчёты, на трибуне с президентом находилась Герой России Людмила Болилая, а музыкант Игнат Алексеев играл в сводном оркестре.