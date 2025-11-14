Почти сотню человек спасли из горящей больницы в Саратове

В инфекционной больнице Саратова 13 ноября произошел пожар, в результате которого эвакуировали 97 человек.

Семерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь — у них зафиксировано легкое отравление продуктами горения.

Возгорание возникло в лечебных боксах на втором этаже медицинского учреждения. Для ликвидации пожара привлекались 48 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники. Причины происхождения устанавливаются.

Примечательно, что региональное министерство здравоохранения никак не прокомментировало случившееся ЧП и его причины.

Наталья Мерайеф