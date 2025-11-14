В Петровске в здании-памятнике власти откроют «Город профессий»

В Петровске Саратовской области завершается реставрация 140-летнего здания бывшего духовного училища.

Как сообщил глава района Максим Калядин, работы планируют завершить до конца 2025 года.

С ходом ремонта ознакомился председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнувший важность качества работ без излишней спешки.

В отреставрированном здании планируется разместить первый в области центр ранней профориентации «Город профессий» для детей 4-18 лет. Открытие центра запланировано на февраль-март 2026 года.

Как отметил Володин, важно не только сохранить историческое здание, но и дать ему новую жизнь для развития детей.

Ольга Сергеева