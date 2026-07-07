Почти все жители Саратовской области обеспечены сотовой связью и доступом к интернету

В пресс-центре «Аргументы и Факты — Саратов» на пресс-конференции по теме «Развитие инфраструктуры связи и профилактика кибермошенничества в Саратовской области» заместитель министра цифрового развития и связи региона Андрей Добудько рассказал об обеспеченности жителей области качественной связью и мерах поддержки при временных ограничениях мобильного интернета.

По его словам, на 1 января 2026 года сотовой связью обеспечены 99,6% жителей региона, а доступ к интернету есть у 99,2% населения.

«Даже не на сегодняшний день, мы берем начало года, потому что этот год у нас еще идет, работы должны завершиться в текущем году. Поэтому точную аналитику мы проведем уже в начале следующего года по итогам 2026-го. Но на 1 января этот процент составляет 99,6% по обеспечению сотовой связью и 99,2% — по доступу в интернет», — сообщил Андрей Добудько.

Отдельно на встрече обсудили ситуацию с временными сбоями в работе мобильного интернета. Замминистра отметил, что в регионе реализуется комплекс компенсирующих мероприятий.

Одним из таких решений стали «белые списки» — перечень цифровых платформ, сайтов и приложений, которые остаются доступными для пользователей в период временного ограничения связи.

«На сегодняшний день более 300 сервисов, в том числе государственных и популярных различных платформ, доступны для граждан на период ограничения мобильного интернета», — рассказал Андрей Добудько.

Также жители региона могут получить информацию о публичных точках Wi-Fi через службу 122, нажав кнопку 4. Специалисты помогут узнать расположение работающих точек доступа или сообщить о проблемах с их работой.

Кроме того, для удобства граждан создан чат-бот в мессенджере MAX, который предоставляет информацию об интересующих точках Wi-Fi.

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