Прокуратура Саратовской области проверяет хвалынские школы и детсады на бракованный асфальт

По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева начата проверка исполнения законодательства о контрактной системе в Хвалынском районе.

Ранее неудовлетворительное качество ремонта территорий соцобъектов района раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Внимание надзорного ведомства привлекли контракты, заключённые в 2025 году муниципальными образовательными учреждениями посёлка Возрождение и села Сосновая Маза с ООО «Хвалынский дорожный участок».

Предварительно установлено, что работы по благоустройству территорий школ и детских садов выполнены некачественно — уложенное асфальтовое покрытие уже разрушается. Несмотря на это, контракты были приняты без замечаний и оплачены в полном объёме.

На место выехал Хвалынский городской прокурор. С участием специалистов финансового и строительного контроля будет установлен точный объём недоделок и причинённый ущерб. После этого подрядчику предстоит устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств.

Одновременно прокурор региона поручил дать принципиальную оценку действиям как исполнителя контрактов, так и должностных лиц, принявших некачественные работы. При наличии признаков преступления виновные будут привлечены к уголовной ответственности с последующим возмещением ущерба. Также рассматривается вопрос о включении ООО «Хвалынский дорожный участок» в реестр недобросовестных поставщиков.

Результаты проверки взяты прокурором области на личный контроль, — сообщает надзорное ведомство.

Ольга Сергеева