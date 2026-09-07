Под Энгельсом возведут современный комплекс с отелем за 1,8 млрд на 150 рабочих мест

В Саратове обсудили туристическое будущее региона с акцентом на инновации и инфраструктуру.

В областном центре прошла рабочая встреча региональных чиновников, инвесторов и ключевых игроков туристической отрасли. Главной темой совещания стало повышение инвестиционной привлекательности области и внедрение современных цифровых решений в сферу гостеприимства.

Особое внимание участники встречи уделили презентации крупного инвестиционного проекта в Энгельсском районе. Речь идет о строительстве современного отельного комплекса в непосредственной близости от исторического места приземления Юрия Гагарина. Общий объем вложений в объект оценивается в 1,8 миллиарда рублей.

Как отметили представители правительства, реализация проекта не только повысит туристический поток в регион, но и даст импульс развитию прилегающих территорий. Ввод гостиницы в эксплуатацию обеспечит создание 150 новых рабочих мест для местных жителей. Ожидается, что объект станет точкой притяжения как для внутренних туристов, так и для зарубежных гостей, интересующихся космической историей России.

Ольга Сергеева