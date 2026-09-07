Соцфонд сообщил о трёх главных выплатах саратовским семьям школьников

Региональное отделение Социального фонда России по Саратовской области в преддверии учебного года напомнило жителям о трёх ключевых мерах государственной поддержки для семей с детьми-школьниками.

Речь идёт о материнском капитале, едином пособии и новой ежегодной выплате, которые доступны при соблюдении установленных критериев.

Размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 728 922 рубля, на второго — 963 243 рубля, если сертификат ранее не использовался. За почти два десятилетия действия программы в регионе её оформили более 222 тысяч человек, при этом самым популярным направлением остаётся образование: средства можно потратить на оплату колледжа, университета или занятий с репетитором.

Единое пособие назначается ежемесячно на детей до 17 лет в семьях, где среднедушевой доход не превышает 15 909 рублей. Размер выплаты варьируется от 50 до 100 процентов регионального прожиточного минимума, что в 2026 году составляет 7 716, 11 574 или 15 432 рубля. При назначении учитываются не только доходы, но и занятость родителей, а также наличие имущества. На сегодняшний день пособие получают 119 тысяч детей в области.

С 1 июня 2026 года действует ежегодная семейная выплата, которая представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ работающим родителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет, или до 23 лет при условии очного обучения. Доход семьи при этом не должен превышать 22 344 рубля в месяц, а сумма возврата зависит от объёма уплаченного налога. Заявления принимаются до 1 октября через портал Госуслуг, в отделениях фонда или в МФЦ. Эту выплату уже оформили 18,5 тысячи родителей.

Важным нюансом остаётся то, что материнский капитал и семейная выплата не включаются в совокупный доход семьи при расчёте права на единое пособие.

Ольга Сергеева