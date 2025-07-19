Под Хвалынском грузовик сбил юного велосипедиста

В Хвалынском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля и велосипедиста.

Инцидент случился 18 июля около 12:10 на 56-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, недалеко от въезда в Хвалынск.

По предварительной информации, 35-летний водитель фуры «Скания» совершил наезд на 18-летнего юношу, передвигавшегося на велосипеде. В результате происшествия молодой человек с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства аварии.