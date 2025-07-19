Для саратовцев запустят автобусный маршрут Балаково-Алексеевка в июле

В Саратовской области с 20 июля открывается новый автобусный маршрут № 113, который свяжет Балаково и село Алексеевка Хвалынского района.

Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Согласно утвержденному расписанию:

Из Балаково автобусы будут отправляться в 08:00 и 15:30

Обратные рейсы из Алексеевки — в 10:00 и 17:30

Транспорт будет следовать от балаковской автостанции с остановками:

Кассовый пункт (Ленина, 60)

Поворот на Широкий Буерак

Поворот на Богородское

Поворот на Победу

Конечная остановка — Алексеевка

Новый маршрут позволит улучшить транспортную доступность для жителей сельских территорий.