Под Хвалынском произошло смертельное ДТП со столкновением двух автомобилей

Утром у села Новояблонка Хвалынского района произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и Jac. По предварительным данным, авария произошла в 9:20 на трассе.

В результате ДТП 63-летний водитель Volkswagen скончался на месте. Его пассажирка (63 года) с травмами была доставлена в медицинское учреждение. Водитель автомобиля Jac (40 лет) не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, включая техническое состояние транспортных средств и возможные нарушения ПДД. Движение на участке временно ограничено.