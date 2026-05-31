Под мостом Саратов-Энгельс из-за паводка частично разрушился спуск к городскому пляжу

На спуске к пляжу «Городские пески» обрушилась бетонная плита.

На острове между Саратовом и Энгельсом произошло частичное разрушение спуска. Бетонная плита, соединяющая лестницу с мостом, была подмыта рекой Волгой, что сделало доступ к пляжу затруднительным.

В результате разрушения местные жители соорудили временный переход из досок, однако эта конструкция выглядит небезопасно. Место происшествия огорожено ленточками, и официально проход закрыт.

На данный момент пляж не готов к открытию купального сезона, и, как отмечается, подготовка к нему пока не ведется. В этом году поднявшаяся Волга также смыла часть пляжа на территории новой набережной, что усугубляет ситуацию для отдыхающих.

Ольга Сергеева