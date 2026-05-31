С ночи в аэропортах Пензы, Волгограда и Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропортах Пензы, Волгограда и Саратова введены временные ограничения на полеты.

В ночь с 30 на 31 мая временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Пензы, Волгограда и Саратова (Гагарин). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения сначала коснулись аэропорта Пензы в 01:09 мск, а затем в 01:23 мск аналогичные меры были приняты в отношении аэропортов Волгограда и Саратова. Причиной введения ограничений стала необходимость обеспечения безопасности полетов. На момент публикации материала ограничения продолжают действовать.

Ранее, в ту же ночь, полеты также были приостановлены в аэропортах Калуги и Тамбова. В Минобороны России сообщили, что днем 30 мая российские средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над несколькими регионами страны.

Ольга Сергеева