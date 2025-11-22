Под мостом Саратов-Энгельс по инициативе Володина открывают отремонтированную набережную

В Саратове 22 ноября торжественно откроется отремонтированный участок набережной.

Об этом в социальных сетях сообщили помощники председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Продление набережной проводится по инициативе спикера ГД. Еще 6 лет назад он инициировал масштабное благоустройство береговой линии в Саратове.

Обновленная зона протянулась от первого причала до домов 27-31 по улице Большой Затонской, включая территорию под автомобильным мостом, соединяющим Саратов и Энгельс. На этом отрезке были проведены работы по укреплению береговой линии и расширению пешеходной зоны.

Напомним, ранее в этом году также по инициативе и поддержке Володина была реконструирована набережная в поселке Затон, где дополнительно обустроили пляжную территорию.

Проект благоустройства прибрежной зоны будет продолжен в 2026 году — к июлю планируется создать единое пешеходное пространство, соединяющее новый участок с пляжем в Затоне.

После завершения всех работ общая протяженность благоустроенной набережной Саратова достигнет 8 километров.

В связи с этим событием под мостом Саратов-Энгельс с областном центре пройдет праздничная программа. Приглашаются гости и жители города.

Ольга Сергеева

Фото: холдинг «Волга-Медиа»