Саратовцы сообщают о серьезных перебоях мобильного интернета после ночной атаки дронов

В субботу 22 ноября жители Саратова столкнулись с массовыми перебоями в работе мобильного интернета.

Как сообщили читатели интернет-издания «Новости Саратова», скорость передачи данных значительно снизилась, а доступ к сайтам и приложениям периодически пропадает.

Проблемы со связью последовали после напряженной ночи. Ранее Минобороны России сообщило о уничтожении 69 украинских беспилотников над регионами Поволжья и юга страны. В приграничных с Саратовской областью регионах было сбито: 15 дронов в Самарской области, 3 — в Волгоградской и 2 — в Воронежской.

В ночь на 22 ноября в Саратовской области была активирована система оповещения, в городе звучали сирены и хлопки. Аэропорт «Гагарин» временно приостанавливал работу из-за угрозы безопасности. О возможной опасности жителей заранее предупреждал губернатор Роман Бусаргин. Около 9:00 утра режим тревоги был отменен.

