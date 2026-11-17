Несколько человек поступили в больницы Саратовской области для уточнения диагноза на фоне ранее выявленных случаев описторхоза после употребления вяленой рыбы.

Об этом сообщили в региональном минздраве: «Поступили для уточнения диагноза. Не массово». При этом число пациентов не уточняется.

Напомним, в ночале ноября жители Пугачёва обратились за помощью после покупки рыбной продукции в местном магазине — семерых госпитализировали, позже выписали.

По данным Роспотребнадзора, на 5 ноября пострадавших было 19 человек: они ели вяленую рыбу из сети магазинов «Пивзавод», в продукции нашли возбудителей описторхоза. С реализации было снято 35 кг рыбы.