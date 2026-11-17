24–26 ноября 2026 года в Саратове состоится межрегиональная конференция «Духовное наследие России как основа единства народов».

Организаторы — Духовное управление мусульман РФ, Московский исламский институт, ДУМ Саратовской области и ДУМ Поволжья при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Форум приурочен к 190-летию Саратовской соборной мечети.

К участию приглашаются представители религиозных организаций, власти, науки, образования, общественных и национально-культурных объединений, студенты.

Как сообщает ДУМСО, программа включает пленарное заседание, секции и презентацию книг. Участники обсудят роль религиозных организаций в укреплении единства народов, межрелигиозное сотрудничество, историю духовного наследия, социальное служение женщин, поддержку военнослужащих и ветеранов, а также юбилей Соборной мечети и роль мусульманской общины в истории региона.