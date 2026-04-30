Под Саратовом ферму с прудом в живописном месте у леса продают за 7,5 миллиона рублей

В Базарно-Карабулакском районе продают фермерское хозяйство с 5-гектарным прудом за 7,5 млн рублей.

Вместе с земельным участком покупатель получает пруд площадью 5 гектаров.

На территории расположены дом, баня, летняя кухня, коровник и зернохранилище на 100 тонн. Инфраструктура полностью готова к эксплуатации: проведены газ, электричество, пробурены три водные скважины — все объекты оформлены в собственность.

Продавец особо отмечает живописность локации: рядом находится лес, что создает ощущение уединения и близости к природе. Цена вопроса — 7,5 миллиона рублей.

