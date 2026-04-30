Более 2500 нарушений в здравоохранении выявили прокуроры в Саратовской области за год

Прокурор области потребовал исключить отсрочки выдачи лекарств льготникам.

Сергей Филипенко провел расширенное заседание коллегии по охране жизни и здоровья граждан. Он отметил, что, несмотря на успехи, в региональном здравоохранении сохраняется множество проблем.

Особое внимание уделили лекарственному обеспечению. Филипенко указал, что льготники до сих пор не получают препараты вовремя, в том числе по жизненно важным рецептам. Прокурор потребовал от минздрава усилить контроль и исключить практику отсрочек выдачи лекарств.

Также обсудили доступность медпомощи на селе. Прокурор подчеркнул необходимость улучшить кадровую политику, транспортную доступность и реальное качество услуг.

По итогам надзорной работы прокуратуры в 2025-м и начале 2026 года выявлено более 2500 нарушений закона. Внесено свыше 900 представлений, направлено около 400 исков в суды. Выполнение решений поставлено на личный контроль прокурора области.

Ольга Сергеева