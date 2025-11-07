Под Саратовом фиктивная супруга «потеряла» 13 млн выплат после смерти бойца СВО

Прокуратура Саратовской области пресекла попытку незаконного получения выплат, положенных семье погибшего участника СВО.

Как установлено, жительница региона заключила брак с военнослужащим незадолго до его гибели с целью завладения денежной компенсацией после его смерти в размере 13 миллионов рублей.

После обращения родной дочери погибшего бойца прокуроры направили в суд заявление о признании брака недействительным.

Требования были удовлетворены, в результате чего право на получение всех выплат перешло к законной дочери военнослужащего.

Ольга Сергеева