Саратовцам рассказали, как получить временную регистрацию через Госуслуги

Регистрацию по месту пребывания нужно оформить, если живете не по адресу прописки и в другом регионе более 90 дней.
Об этом напомнили Госуслуги.
Она пригодится для оформления социальных выплат, постановки на учет в центре занятости и получения кредитов.
Временную регистрацию через Госуслуги можно оформить:
▪️ на себя
▪️ супруга или супругу
▪️ детей до 14 лет
▪️ детей от 14 до 18 лет с их согласия
У вас и членов семьи должна быть подтвержденная учетная запись. При регистрации в чужом жилье — у всех собственников старше 14 лет. Детям до 14 лет своя учетная запись не нужна.
Срок оказания услуги — до 6 рабочих дней.
