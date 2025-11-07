Саратовцам рассказали, как получить временную регистрацию через Госуслуги

Регистрацию по месту пребывания нужно оформить, если живете не по адресу прописки и в другом регионе более 90 дней.

Об этом напомнили Госуслуги.

Она пригодится для оформления социальных выплат, постановки на учет в центре занятости и получения кредитов.

Временную регистрацию через Госуслуги можно оформить:

▪️ на себя

▪️ супруга или супругу

▪️ детей до 14 лет

▪️ детей от 14 до 18 лет с их согласия

У вас и членов семьи должна быть подтвержденная учетная запись. При регистрации в чужом жилье — у всех собственников старше 14 лет. Детям до 14 лет своя учетная запись не нужна.

Срок оказания услуги — до 6 рабочих дней.

Подготовила Ольга Сергеева