Под Саратовом «Фольксваген» насмерть сбил отца с семимесячной дочерью в коляске

В Новоузенском районе водитель «Фольксвагена» насмерть сбил мужчину, везшего коляску с семимесячной дочерью. Девочка с переломом бедра госпитализирована.

Трагедия произошла глубокой ночью 17 августа. По предварительным данным, 37-летний водитель сбил 29-летнего пешехода с ребенком и скрылся, но был позже задержан.

«Он появился из ниоткуда на огромной скорости. Теперь дочь растёт без отца», — заявила супруга погибшего. По её словам, виновник ранее уже попадал в смертельное ДТП.

Об этом сообщает издание «Саратов 24».