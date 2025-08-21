В СФР рассказали саратовцам об автоматическом оформлении СНИЛС на детей

В Саратовской области сообщили о внедрении новой услуги от Социального фонда России.

Теперь страховое свидетельство (СНИЛС) для новорождённых оформляется в проактивном режиме, без подачи заявления со стороны родителей. Документ создаётся в автоматическом порядке сразу после государственной регистрации младенца в органах ЗАГС и направляется в электронный личный кабинет его матери на портале «Госуслуги».

Благодаря этому сервису только за истекший период текущего года более 9 тысяч детей в регионе были обеспечены страховыми номерами. Единственным условием для получения услуги является наличие у родителя подтверждённой учётной записи на едином портале государственных услуг.

Стоит отметить, что СНИЛС представляет собой пожизненный идентификатор, который не подлежит изменению даже при корректировке персональных данных. Этот номер критически важен для доступа к различным социальным сервисам государства и для формирования будущей пенсии.

При необходимости офлайн-оформления документа законным представителям следует посетить клиентскую службу СФР, имея при себе собственный паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.