Под Саратовом «Гранта» с пенсионером перелетела на другую улицу и приземлилась на дерево

Дорожная авария с участием двух автомобилей произошла днем 14 сентября в городе Балаково Саратовкой области.

Столкновение «Лады Гранты» под управлением 74-летнего водителя и «Киа Рио», которым управлял 23-летний мужчина, зафиксировано в 12:20 на улице Пролетарской. По свидетельствам очевидцев, после удара отечественный автомобиль отбросило на соседнюю улицу, где он перевернулся и буквально приземлился рядом с деревом.

Водитель «Гранты» был госпитализирован. В настоящее время проводится проверка по факту инцидента, уточняются все детали произошедшего.

Наталья Мерайеф