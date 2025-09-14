Жители продают надёжно работающие 65-летние холодильники «Саратов»

Саратовцы продают через интернет рабочие советские холодильники «Саратов», выпущенные более полувека назад.

В описаниях подчеркивается, что техника до сих пор «морозит, как зверь».

Например, холодильник 1960 года в отличном состоянии предлагают за 9000 рублей. Аналогичный агрегат из 60-х, исправно работавший на даче, продают за 3000 рублей. Есть объявление о черном «Саратове» 1970 года выпуска за 4400 рублей.

Все продавцы отмечают большой вес техники и необходимость самовывоза. На площадке представлено более десятка таких объявлений с ценами от 200 до 9000 рублей.

Наталья Мерайеф