Под Саратовом хотят возвести круглогодичный тюбинг-центр с кемпингом и фудкортом для семей

В Саратовской области планируют построить круглогодичный центр тюбинга.

На совещании в региональном правительстве обсудили создание всесезонного комплекса для катания на тюбингах в Духовницком районе.

Концепцию представил предприниматель Илья Шестернев. Зимой на объекте будут работать освещённые трассы, подъемник, прокат и фудкорт, летом — кемпинг. Комплекс рассчитан на семьи, молодёжь и корпоративных клиентов.

Глава минэкономики Александр Марченко отметил, что проект направлен на развитие внутреннего туризма. Вопросы выделения земли возьмёт на себя Корпорация развития области.

Районные уполномоченные подтвердили высокий спрос на подобные объекты.

Ольга Сергеева