В Энгельсе у ночного посетителя сауны пропала крупная сумма денег

В энгельсской сауне мужчина украл у приятеля 351 тысячу рублей и потратил на отдых и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело о краже крупной суммы из сауны. Об этом сообщило ГУ МВД по Саратовской области.

По версии следствия, в ночь с 15 на 16 апреля 40-летний неоднократно судимый житель Энгельса, находясь в сауне вместе со своим 46-летним знакомым, получил доступ к его телефону и мобильному банку. Мужчина перевел себе около 351 тысячи рублей.

Подозреваемый задержан. Он признался, что потратил похищенные деньги на отдых в той же сауне и покупку алкоголя. В отношении него избрана подписка о невыезде. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ольга Сергеева