В Аткарске двое рабочих погибли при чистке канализационного колодца

3 августа в городе Аткарске двое рабочих погибли при проведении работ по прочистке канализационной сети. ЧП произошло на пересечении улиц Талалихина и Гоголя. По версии следствия, мужчины спустились в колодец городской системы водоснабжения без средств индивидуальной защиты.

В результате нахождения в колодце оба работника потеряли сознание и скончались. Спасатели извлекли их тела. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц).

Следователи проводят осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства и лица, ответственные за соблюдение правил безопасности на рабочем месте.