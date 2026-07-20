Под Саратовом на продажу за 200 миллионов выставили мини-НПЗ

В Саратовской области выставлен на продажу небольшой НПЗ в посёлке Татищево.

Цена объекта нефтяной промышленности — 200 млн рублей. Предприятие на улице Промышленной работает с 2008 года, здесь заняты 35 человек. Общая площадь завода — 1 тыс. кв. метров. В комплект входят установка переработки, резервуары на 3,1 тыс. куб. м, эстакада на 6 цистерн, подстанция и ж/д пути длиной 383 м.

Как говорится в объявлении о продаже, здесь производят нефрас, керосин, мазут и компонент дизтоплива.

Объявление появилось на фоне сохраняющегося в регионе бензинового кризиса с очередями и завышенными ценами на АЗС. Как сообщают федеральные СМИ, многие НПЗ в стране намерены свернуть бизнес.

Ольга Сергеева