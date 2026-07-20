Саратовские школьники написали письма раненым бойцам

Восьмиклассники из ЗАТО Светлый собрали гуманитарный груз для прифронтового госпиталя.

Учащиеся 8-го класса вместе с классным руководителем Екатериной Жемановой передали медикаменты для госпиталя. Но главное — ребята вложили в посылку письма со словами поддержки для бойцов, находящихся на лечении. К сбору присоединились и другие жители Светлого: активистка Анна Лукьянова привезла на фронт влажные полотенца, скотч, изоленту и средства от насекомых, а семья Сагетдиновых — инструменты и стройматериалы.

Администрация округа поблагодарила земляков за помощь, отметив, что такие весточки особенно греют душу.

Ольга Андреева