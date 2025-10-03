Под Саратовом найдены 500 тонн подсолнечника с опасными пестицидами

Россельхознадзор выявил нарушения при декларировании крупных партий зерна в Саратовской области.

В Самойловском районе 500 тонн подсолнечника не проверили на содержание пестицидов, хотя они использовались при выращивании. В тот же день в Балашовском районе при декларировании 1 тыс. тонн ячменя фермер применил неверный госстандарт, не определяющий содержание ртутьорганических пестицидов.

По обоим фактам действие деклараций прекращено, а аграриям выданы предостережения о необходимости соблюдать техрегламент «О безопасности зерна».

Ольга Сергеева