Вечером под Саратовом Pontiac сбил подростка на мопеде

В Саратовской области 30 октября произошли три ДТП с пострадавшими.

В посёлке Горный Краснопартизанского района около 19:30 на улице Советской 14-летний водитель мопеда Alpha попал под колёса Pontiac под управлением 45-летнего мужчины — подростка госпитализировали.

В тот же день в Балашове в полдень на улице Макаренко 34-летний мотоциклист на Racer сбил 58-летнего пешехода, которого также увезли в больницу.

А в Марксе около 21:00 на улице Рабочей 79-летний водитель «одиннадцатой» наехал на 41-летнего электровелосипедиста — он тоже находится под наблюдением врачей.