Гостиницу с сауной в саратовском поселке у реки оценили в 12,5 млн рублей

В поселке Базарный Карабулак Саратовской области выставлен на продажу крупный имущественный комплекс.

Объект общей площадью около 2 гектаров расположен недалеко от реки Карабулак. Как сообщают авторы интернет-объявления, на территории находятся гостиница, кафе, сауна, собственная электроподстанция. Судя по опубликованным фотографиям, комплекс огорожен, имеется парковка для грузовых автомобилей.

Стать обладателем бизнеса можно за 12,5 миллиона рублей.

«По цене хорошего дома», — заметили собственники.