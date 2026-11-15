Под Саратовом построят универсальный завод пластиковых и металлоизделий

Татищевскому району представили инвестпрограмму до 2028 года.

Врио министра инвестиционной политики региона Вера Лазукина отметила, что в районе сложились комфортные условия для развития агропромышленного производства, перерабатывающей промышленности и туризма.

Инвесторам готовы предоставить 13 земельных участков. Четыре направления уже оформлены как готовые предложения: универсальный промышленный комплекс (пластик, газобетонные блоки, металлопрокат), элеватор на 30 тыс. тонн, туристическая база отдыха и многофункциональный придорожный сервис. Администрация будет сопровождать проекты по принципу «одного окна» на всех стадиях.