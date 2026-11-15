На фронтах спецоперации погибли еще четверо военных из Саратовской области

Власти подтвердили гибель ещё четверых участников СВО.

В зоне специальной военной операции погибли четверо военных из Саратовской области: Валерий Ахмиров (Дергачевский район), Алексей Козырев (Пугачевский), Александр Аминчиков (Вольский) и Дмитрий Фёдоров (Ровенский). Об этом сообщили в администрациях муниципалитетов.

Ахмиров родился 1 июля 1962 года в посёлке Орошаемый, окончил Балашовский пушно-меховой техникум, работал товароведом, в 90-е открыл сеть из 17 магазинов, позже трудился на ЖБК-6 в Энгельсе. В сентябре 2026 года ушёл в зону боевых действий, служил в 15-й гвардейской бригаде. Погиб 5 ноября 2026 года в возрасте 64 лет. Аминчиков служил рядовым в должности стрелка. Детали биографий Козырева и Фёдорова власти не привели.