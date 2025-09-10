Под Саратовом появился «Портал в детство»

На бульваре Панфилова в Петровске Саратовской области появился «Портал в детство».

Радостной новостью поделился глава района Максим Калядин.

Калядин отметил, что это уже третий уникальный архитектурный элемент, который изготовили специально для Петровска по индивидуальному дизайнерскому заказу. Его установили на входе в огромный детский игровой комплекс, который предстоит сделать в этом году на Панфилова.

На самом бульваре уже завершается укладка плитки. Сейчас работы переместились на улицу Кирова в районе школы № 3. Уже уложили 90% всей плитки.

Напомним, благоустройство улицы Панфилова идет благодаря победе Петровска во Всероссийском конкурсе малых городов. Он проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 2018 года.