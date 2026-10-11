Под Саратовом продают карьер щебня и песка с причалом на Волге

В Красноармейском районе продают карьер со щебнем и песком за 120 млн рублей.

В Саратовской области выставили на продажу земельный участок с месторождением щебня и песка. Как указала в объявлении продавец, карьер находится у села Золотого в Красноармейском районе и занимает два гектара земли промназначения.

В стоимость входит спецтехника. На территории обустроены столовая и автовесы, имеются необходимые лицензии и разрешения на добычу. Также на Волге оборудован причал для погрузки материалов на баржи.

За участок запросили 120 миллионов рублей, уточнив, что собственник решился на продажу из-за переезда.