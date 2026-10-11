Из Саратовской области не выпустили в Дагестан 20 телят-нелегалов

Под Новоузенском пресекли незаконную перевозку 20 коров в Дагестан.

В Новоузенском районе Саратовской области остановили незаконную перевозку 20 голов крупного рогатого скота. Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, машину с животными задержали сотрудники Госавтоинспекции совместно со специалистами Александрово-Гайской райСББЖ.

Коров везли из хутора Ветелки Александрово-Гайского района в Дагестан без ветеринарных сопроводительных документов. Владельца скота установили на месте.

Чтобы не допустить распространения возможных инфекций, животных сопроводили обратно в хутор Ветелки для карантинных мероприятий. Материалы о нарушении передали в управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.