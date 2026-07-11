Мост Саратов-Энгельс сегодня отмечает 61-летие с момента открытия

Автомобильный мост между Саратовом и Энгельсом отмечает сегодня свое 61-летие.

Напомним, один из сегодняшних символов Саратовской области торжественно открыли 11 июля 1965 года, и с тех пор по нему идёт постоянное движение.

Длина сооружения — 2825,8 метра, ширина — 15 метров. На момент запуска он был самым протяжённым в Европе среди аналогичных конструкций.

Особенность моста — постоянно курсирующий по нему междугородний троллейбус № 109, движение которого возобновили в 2021 году при поддержке Вячеслава Володина.

Благодаря поддержке спикера Госдумы набережная Саратова сегодня стала самой длинной на Волге: ее длина теперь составляет 8 километров.

Ольга Сергеева