Под Саратовом спасли провалившегося под лед рыбака

В Балаковском районе Саратовской области произошел инцидент с рыбаком.

20 декабря 2025 года в акватории вблизи Алексеевского канала местный житель провалился под лед во время рыбалки.

Информацию об этом подтвердил глава Балаковского муниципального образования Сергей Барулин.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые извлекли мужчину из воды. Пострадавшему была немедленно оказана первая медицинская помощь.

В регионе продолжает действовать запрет на выход на лед, так как его толщина еще не достигла безопасных значений. Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа.

Ольга Сергеева