На Волге у Саратова появились ледяные «замки»

Уникальные ледяные образования появились на Волге в декабре.

На отдельных участках реки, где вода еще не скована сплошным ледяным панцирем, образовались необычные природные объекты. На деревьях и тростнике нависают причудливые ледяные фигуры, напоминающие ажурные замки, мини-гроты и хрупкие панно.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил саратовский ученый-метеоролог Максим Червяков.

По предположениям эксперта, эти скульптуры создавались в несколько этапов. Во время морозной погоды ветровые волны накатывали на береговую растительность. Каждый новый слой воды мгновенно замерзал, а брызги в воздухе кристаллизовались, постепенно наращивая причудливые ледяные формы.

Затем уровень воды в заливах и протоках понизился. Массивные ледяные конструкции, намертво вмёрзшие в берег и стволы, остались на прежней высоте, теперь паря над опустившейся кромкой воды и создавая фантастический ландшафт, — описал процесс возникновения необычных замков Червяков.

Ольга Сергеева

Фото: Максим Червяков