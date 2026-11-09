Под Саратовом строят крупнейший агротуристический парк с лавандой стоимостью 500 млн рублей

Татищевский район представил инвестпрограмму до 2028 года

Публике показали как уже реализуемые инициативы, так и новые предложения для деловых партнёров.

По словам и.о. главы миннинвеста региона Веры Лазукиной, в районе сформирована благоприятная среда для роста АПК, переработки и туризма. В сфере АПК уже запущены завод органических удобрений ООО «Гриндар», семеноводческий комплекс с оборудованием для сушки зерна от ООО «Орион-1», построены механизированные тока и зерновые склады.

Самый масштабный проект — агротуристический парк от ООО СЗ «Скрипка строительная компания»: культивация лаванды и винограда, ресторан, бассейн, спа-комплекс и коттеджи для посетителей. Общая сумма вложений достигнет 500 млн рублей.