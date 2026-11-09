Таксистов-нелегалов в аэропорту Саратова хотят штрафовать до 50 тысяч

В облдуме рассмотрели три законопроекта.

Заместитель председателя Саратовской областной Думы Сергей Овсянников провёл заседание рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, где рассмотрели три законопроекта.

Две инициативы внёс губернатор Роман Бусаргин. Первая — поправки в закон о бесплатной юридической помощи: на базе Центра коммуникации по вопросам соцзащиты создаётся государственное юридическое бюро, а норму о помощи беженцам дополнят случаем восстановления утраченных документов. Вторая — усиление контроля за запретом на предложение услуг такси в аэропорту Саратова вне оборудованных мест: за нарушение предлагаются штрафы 5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. — для должностных лиц и 50 тыс. — для юрлиц.

Третий проект инициирован областным судом: закон о мировых судьях предлагается дополнить статьёй о возмещении им расходов на служебные командировки и обучение.

Все три инициативы получили положительные заключения и будут рассмотрены профильным комитетом.