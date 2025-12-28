Под Саратовом у входа в церковь заметили двух снежных ангелов

Вход в Покровский храм в Петровске Саратовской области украсили снежные скульптуры.

Как сообщил глава Петровского района Максим Калядин в своём Telegram-канале, два снежных ангела у входа в церковь создал местный мастер Алексей Новичков.

Сначала задумку пришлось отложить из-за малоснежного начала декабря, но когда осадков выпало достаточно, мастер смог воплотить свой замысел.

Максим Калядин отметил, что Алексей Новичков уже несколько лет подряд создаёт для города красивые снежные фигуры.

Ольга Сергеева