В Озинках простились с трагически погибшим в СВО бойцом Николаем Кузнецовым

В Озинском районе Саратовской области погиб участник специальной военной операции Николай Кузнецов.

Об этом сообщили представители районной администрации 28 декабря.

Николай Кузнецов родился 28 июня 1977 года в посёлке Озинки. После окончания местной школы в 1992 году он получил профессию мастера сельскохозяйственного производства в СПТУ-75. С 1995 по 1996 год проходил срочную службу в армии, принимая участие в боевых действиях в Чечне. После увольнения в запас работал на различных предприятиях района. На фронт СВО он отправился добровольцем.

В этот же день прошла церемония прощания с погибшим.

Ольга Сергеева